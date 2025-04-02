لياو وأبراهام يقودان تشكيل ميلان ضد الإنتر في كأس إيطاليا

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي الغضب أمام جاره إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يستضيف فريق ميلان، اليوم الأربعاء، نظيره إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام الإنتر، ويعاونه في الخط الهجومي، الإنجليزي تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وأليكس خيمينيز.

كان ميلان تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما اجتاز عقبة روما في ربع النهائي، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

أما الإنتر، فإنه أقصى لاتسيو من ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما فاز عليه بثنائية دون رد، ليضرب موعدًا أمام ميلان في ديربي مدينة ميلانو.

تشكيل ميلان ضد الإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: كايل والكر - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز - كريستيان بوليسيتش

وفي الهجوم: رافائيل لياو - تامي أبراهام - أليكس خيمينيز.