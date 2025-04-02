ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في دمياط

اعلن مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخليه في محافظة دمياط عن ضربة مدوية في ثالث ايام عيد الفطر حيث تم ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك البشري في اربعة مطاعم



كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنّت حملات مكثفة لتفقد الحاله التموينيه بناء علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وتم ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي ومنتهية الصلاحية باربع مطاعم

تشكلت الحمله التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم وبصحبة المحافظة والصحة والطب البيطري وبصحبة محمد أبوعتمان الازمات بالمحافظة والدكتور محمد جمعة من مديرية الصحة والدكتورة دينا العسوى الطب البيطرى و جمعة الصوالحي وكيل المديرية وا ضياء الدين قنديل مديرالرقابه و مجدي المغلاوي مدير التجاره و البدرى النمر وبسام رجب وتم العرض علي النيابة العامه وتحرير المحاضر اللازمه والحملات مستمره لضبط الاسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحه الغش التجاري بكافه صوره واشكاله حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين



كما شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط تموينية مكبرة خلال ايام عيد الفطر المبارك بناء علي توجيهات لدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديدالرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه



أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن ضبط واعدام ٣٥٠ كيلو جرام أغذية متنوعة وتحرير ٧٨ محضر للمخالفين خلال حملات الصحة فى أيام عيد الفطر المبارك حيث تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة بمجال الرقابة على الأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة .



وقال الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق حملة خلال أيام عيد الفطر المبارك استهدفت المرور على ٥١ منشأة غذائية متنوعة ، وتم رصد ٣٥ منشأة من بين تلك المنشآت تُدار بدون ترخيص، وتم إصدار توصيات بشأن إتخاذ الغلق الادارى حيالها علاوة على رصد مخالفات عديدة فى بعض المنشآت، تحرر عنها ٧٨ محضر جنح صحية .