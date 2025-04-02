بسبب كولدير مياه.. إصابة 10 أشخاص بمشاجرة بين عائلتي"السعداوي والترهوني" في الفيوم

أصيب 10 اشخاص، بخدوش وجروح سطحية في مشاجرة نشبت بين عائلتي"السعداوي والترهوني" استخدموا خلالها الحجارة والعصى، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات علي أقامة كولدير مياه، وتم عمل الاسعافات الاولية للمصابين بمكان الواقعة، وانتقلت قوات الأمن وفرضت طوقًا أمنيًا حول محيط الواقعة .

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من لمركز شرطة يوسف الصديق، يفيد نشوب مشاجرة بين كلا من "عادل .ف. ع" عائلة السعداوي، و"حسين. ص. م عائلة الترهوني" بمدخل قريه الصحارة عند مدخل الريان، بدائرة المركز، نتج عنها إصابة نحو 10 أشخاص بخدوش وجروح سطحيه، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، وضبط طرفي النزاع وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة.

وأفادت التحريات، أن خلافا وقع بين عائلة السعداوي والترهوني، بسبب انشاء "كولدير مياه" على روح والد الطرف الأول على قطعة أرض ملك الطرف الثاني بعد أخذ الطرف الأول الموافقة من الطرف الثاني،

بدأت المشاجرة بتراشق الألفاظ حتى الاشتباك بالأيدي وتعدي كل منهم على الآخر "بالطوب والحصى"، مما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص بخدوش وجروح سطحية حتى نجحت قوات الأمن في السيطرة عليهم وتم ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة بين العائلتين، والتعهد بعمل جلسة عرفية بين العائلتين لفض الاشتباك والصلح فيما بينهما

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط طرفي المشاجرة وفرض كردون أمني حول محيط الواقعة، وجارِ إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة التي تتولى التحقيق.