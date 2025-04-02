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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشاري تغذية: تناول الكعك على الريق يُخفض السكر

الدكتور عماد فهمي،
الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية
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قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن  هناك ضرورة للابتعاد عن  تناول الكحك على الريق، لأن الإنسان صائم منذ 30 يوميًا، وتناول الكحك الذي يحتوي على كمية كبيرة من الدقيق والسكر يؤدي إلى رفع نسبة الأنسولين، والشعور بالهبوط، وبالتالي يلجأ الشخص في هذه الحالة إلى  تناول المزيد من السكريات.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، على فضائية "الناس"، أن هناك ضرورة للاعتدال في تناول الطعام خاصة في العيد، فتناول الكحك الذي يحتوي على مكسرات أفضل من تناول الكحك السادة، وتناول الكحك المتوسط أفضل من الكبير، والكحك الذي يحتوي على طبقة سكر قليلة أفضل من الذي يحتوي على كمية سكر كبيرة.

وشدد على ضرورة عدم تناول كميات كبيرة من الكحك، معقبًا: "الكحك مش هيخلص لو لم نتناول كميات كبيرة منه اليوم".

الدكتور عماد فهمي التغذيه العلاجية الكحك