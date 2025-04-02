تشكيل ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة صلاح، اليوم الأربعاء، نظيره إيفرتون على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في مباراة الديربي، رفقة البرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز.

خاض محمد صلاح 29 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 17 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كورتيس جونز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.