موقف سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي

أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بورنموث بملعب فيتاليتي، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود سام مرسي تشكيل إبسويتش تاون أمام بورنموث، ليعود إلى التشكيل الأساسي بعدما غاب في أكثر من مباراة بسبب الإصابة.

شارك سام مرسي في 24 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

يحتل إبسويتش تاون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة العاشرة وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل إبسويتش تاون ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليكس بالمر

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي - دارا أوشيه - بورجيس - تاونسيند

خط الوسط: سام مرسي - جينس ليس كايوسيتي - خوليو إنسيسكو

وفي الهجوم: بين جونسون - ليام ديلاب - ناثان برودهيد.