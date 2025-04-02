وفد برلماني يقدم واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

أدى وفد برلماني بمحافظة البحيرة، منذ قليل، واجب العزاء في وفاة نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمقر كرمة مار مرقس بدمنهور.

ضم الوفد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، النائب محمد وجيه خالد، أمين تنظيم المحافظة، والنائب السيد القفاص، الأمين المُساعد بالمحافظة، والنائب وليد الشرمة، عضو هيئة مكتب المحافظة، النائب عبد الرؤوف الطنيخي، النائب عادل يونس حماد، الدكتور سعيد شوقي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، أمين الجنبيهي ،أمين إعلام المحافظة، محمد راشد، أمين تنظيم قسم دمنهور، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة، وقسم دمنهور.

وأعرب النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين المحافظة، عن خالص تعازيه للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولجموع الشعب المصري، مشيداً بالدور الوطني الكبير الذي لعبه نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية صباح يوم الأحد الماضي، بعد رحلة عطاء إستمرت لسنوات في خدمة وطننا الغالي، وأنه كان نموذجاً فريداً للقيادة الدينية والوطنية صاحبه الإلهام، فضلاً عن مساهماته العظيمة في ترسيخ قيم المواطنة والحفاظ علي وحدة الصف المصري عبر تاريخه المُشرف والكبير.

وبدأت الكنائس بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، في استقبال المعزين في وفاة الأنبا باخوميس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ومطروح، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة.

وشهدت الكنائس، استعدادات مكثفة إستعدادًا لإستقبال المواطنين لتقديم واجب العزاء والمواساة في فقيد الكنسية المصرية الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

واستقبلت مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور أمس الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

وأعلنت الكنيسة، في بيان لها عن استقبال المعزين أيضًا اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية بمدن ومراكز المحافظة.