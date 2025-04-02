حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في البشر، واستخدام اطفال في اعمال السرقة ،والتسول بدائرة قسم شرطة المرج.

حيثيات حبس المتهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول

جاء في حيثيات القضية، إن هيئة المحكمة استقر في يقينها واطمأنت بما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن المتهم ع.ا .م عاطل ارتكب جريمة الاتجار في البشر، حيث قام باستغلال عدد من الأطفال بطريق التهديد، والتعدي عليهم مستخدما القوة والعنف أو إستغلال سلطته عليهم أن أوهم الأطفال إعطاء الأموال لهم مقابل الحصول على التسول منهم ومبلغ مالي من سرقة المارة بأسلوب المغافلة ،وذلك بقصد إستغلالهم في أعمال السرقة.



واضافت الحيثيات، أن المتهم استغل الأطفال ،وإستخدمهم في العمل القسرى وإجبرهم على العمل بالتسول والسرقة ولم يرحم صغر أعمارهم بل استغلهم أسوأ استغلال للربح من ورائهم.

وتابعت، أن الأطفال تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم بمبلغ قدره 2000 جنيه بأسلوب المغافلة.

واكدت الحيثيات أن الواقعة أثبت صحتها وصحة ارتكاب المتهم جريمته حيث اقر المتهم في اعترفاته قائلا أنه يستهدف الاطفال من الشارع الذين لا مسكن لهم ولا ملابس ولا أهل ويحتاجون للطعام والمبيت وبالتعرف على المتهم طلب منهم العمل معه مقابل توفير مسكن لهم، وأن للأطفال قبلوا شروط المتهم مقابل العمل، حيث وفر لهم المسكن لكنه دائم التعدي عليهم بالضرب ويستغل صغر سنهم في تنفيذ أوامره وطاعته.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام معلومات تفيد ، قيام عاطل له معلومات جنائية باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على مبالغ ماليه ،لضعف قوى الاطفال الجسدية وذلك بالضرب والعنف وتحت تهديد السلاح الأبيض، متخذا من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إستهداف والقاء القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر علي سلاح أبيض مطواه و مبلغ مالى واعترف أنه حصيلة نشاط الاطفال في التسول وعثر على 6 اطفال برفقته، وبسؤال الاطفال اعترفوا أن المتهم يقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم بأسلوب المغافلة، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي وارتكاب تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.