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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تخصص مساعدات طارئة بقيمة مليوني يورو لمتضرري زلزال تايلاند

الخارجية الإيطالية
الخارجية الإيطالية
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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تخصيص مساهمة طارئة بقيمة مليوني يورو لمتضرري الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار.

وأوضح بيان أصدرته الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء أنه تم تخصيص مساهمة طارئة قدرها مليوني يورو للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وسيستخدم لتقديم مساعدات عاجلة للمجتمعات الأكثر تضررا من الزلزال، وأشار إلى أنه سيتم نشر دعوة طارئة لتقديم مساعدات بقيمة 1.3 مليون يورو إضافية ستشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني الإيطالية.

في سياق متصل، تواصل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي التنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة إدارة الحماية المدنية وآلية الاتحاد الأوروبي المخصصة لتنظيم عملية نقل إنسانية تهدف إلى تسليم السلع الأساسية لتلبية الاحتياجات العاجلة.

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