الشارقة يقصي الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس رئيس الإمارات بمشاركة النني

ودع فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، بطولة كأس رئيس الإمارات من الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام نظيره الشارقة بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد هزاع بن زايد.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام الشارقة، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 50.

مباراة الشارقة ضد الجزيرة

شهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، حيث انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل اللجوء إلى شوطين إضافيين، اللذان شهدا تفوقًا واضحًا لفريق الشارقة، الذي تمكن من تسجيل هدفين، ليحسم المباراة ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات.

افتتح رامون ميريز التسجيل لصالح رفاق النني في الدقيقة 28، ثم سجل تايرون كونراد هدف التعادل لفريق الشارقة في الدقيقة 76.

وفي الشوطين الإضافيين، أحرز كايو لوكاس هدفي الشارقة في الدقيقتين 105 و110، ليخسر الجزيرة بنتيجة 3-1، ويودع كأس رئيس الإمارات.

وينتظر فريق الشارقة في المباراة النهائية من بطولة كأس رئيس الإمارات، الفائز من نصف النهائي الثاني بين الوصل وشباب الأهلي.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.