إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع مساء اليوم بين دراجتين ناريتين إحداهما «موتوسيكل» على طريق قرية العدوة بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا ما تسبب في إصاباتهم.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل» على طريق قريه العدوة الفيوم الزراعي، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.



علي الفور انتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على طريق العدوة الزراعي، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة،

وتم نُقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.



جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.