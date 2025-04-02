ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم 2 أبريل 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه داخل السوق الرسمي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 2-4-2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل الدولار 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في المتوسط.

فيما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه لنحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

بينما وصل أكبر سعر سجله الدولار أمام الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار أقل سعر دولار سعر الدولار في البنوك الدولار مقابل الجنيه