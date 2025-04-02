محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم الرعاية للمصاب

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادث هجوم نمر على مساعد مدرب بسيرك طنطا، مما أدى إلى بتر ذراعه.

تضم اللجنة وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك وإعداد تقرير شامل.

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة، مع الالتزام بتنفيذ قراراتها بدقة وشفافية، في ضوء انها صاحبة الاختصاص الاصيل ،كما تم التنسيق مع جامعة طنطا لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وتكليف الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ بمتابعة حالته الصحية.

وأكد استمرار متابعة تطورات وضعه الصحي حتى شفائه التام، مشددًا على التزام المحافظة بحماية المواطنين وتوفير الدعم الكامل للمصاب.