بالتفاصيل.. الاستعلام عن فاتوره الكهرباء لشهر مارس 2025

يترقب المواطنون تكلفة فاتورة الكهرباء لشهر مارس، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ شركات التوزيع التسع إصدار فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025، ويسعى العديد من المواطنين إلى معرفة قيمة الفواتير المستحقة بطرق سريعة ودقيقة وفي هذا الإطار توفر الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع شركات التوزيع التسع التابعة لها عدة وسائل إلكترونية تتيح للمشتركين الاستعلام عن فاتورة شهر مارس 2025 بسهولة ودون حاجة إلى زيارة الفروع.

"البوابه نيوز " ترصد وسائل الاستعلام عن فاتوره الكهرباء لشهر مارس 2025::-

1-الاستعلام بالاسم

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

التوجه إلى قسم الخدمات واختيار "الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

الاسم بالكامل.

المحافظة التابع لها المشترك.

الرقم القومي (14 رقمًا).

رقم العداد (10 أرقام).

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على زر الاستعلام.



2- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء باستخدام العنوان ...

تتيح وزارة الكهرباء عبر شركاتها التابعة أيضًا إمكانية معرفة فاتورة الكهرباء بالعنوان فقط، وذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

الدخول إلى قسم الخدمات واختيار "الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

العنوان بالكامل.

المحافظة التابع لها المشترك.

الرقم القومي.

رقم العداد.

الضغط على زر الاستعلام لعرض تفاصيل الفاتورة.



3- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يستطيع المواطنون معرفة فاتورة الكهرباء برقم العداد فقط عبر:

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء.

اختيار قسم الخدمات ثم الضغط على "الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

إدخال البيانات المطلوبة:

الاسم بالكامل.

المحافظة التابع لها المشترك.

الرقم القومي.

رقم العداد.

الضغط على زر الاستعلام والانتظار حتى ظهور تفاصيل الفاتورة.

حساب الاستهلاك وتقدير الفاتورة

إضافةً إلى خدمات الاستعلام، يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خدمة "نحسبلك كمية الاستهلاك"، والتي تمكن المشتركين من:

تحديد نوع العداد (منزلي أو تجاري).

إدخال قراءة العداد الجديدة والسابقة.

معرفة كمية الاستهلاك وتقدير الفاتورة المتوقعة

تسهيلات لتحسين إدارة المصروفات

تأتي هذه الخدمات الإلكترونية في إطار جهود وزارة الكهرباء لتوفير وسائل مريحة وسريعة للمواطنين لمتابعة استهلاك الكهرباء وسداد الفواتير بانتظام. كما تسهم في تحسين إدارة المصروفات الشهرية للأسر، ما يساعد على ترشيد الاستهلاك وضمان سداد الفواتير في الوقت المحدد دون أي متاعب.