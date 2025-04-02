عقوبات أمريكية على شبكة روسية لدعمها الحوثيين باليمن

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مقرها روسيا، بتهمة تسهيل شراء الأسلحة والسلع، بما في ذلك حبوب أوكرانية مسروقة، لصالح جماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات استهدفت شبكة يقودها رجل الأعمال الأفغاني المقيم في روسيا، هوشانج خيرت، وشقيقه سهراب، المقيم أيضًا في روسيا.

وقد ساعدت هذه الشبكة القيادي الحوثي البارز سعيد الجمل في الحصول على سلع تقدر بملايين الدولارات من روسيا وشحنها إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وفقًا لرويترز.

وأوضحت الوزارة أن هذه السلع تشمل أسلحة وبضائع حساسة، بالإضافة إلى حبوب أوكرانية مسروقة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الحوثيين لا يزالون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته لشراء بضائع حيوية لإمداد آلتهم الحربية الإرهابية".

وأضاف أن "إجراء اليوم يؤكد التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة بأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".