محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين لتهنئتهم بالعيد

أستقبل محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور اليوم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أهالي المحافظة للتهنئة بالعيد من مشايخ القبائل والعائلات والأهالي وأعضاء المجموعة البرلمانية من مختلف مراكز ومدن المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

حرص مشايخ القبائل والعائلات وأعضاء المجموعة البرلمانية على تقديم التهنئة للمحافظ باسم أبناء القبائل والعائلات في مختلف أنحاء المحافظة، معاهدين الله والقيادة السياسية بدعم الجهاز التنفيذي لتحقيق التنمية.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على تنمية وتعمير سيناء وإقامة المشروعات على أرض سيناء لدفع عمليات التنمية إلى الأمام، وقدم التهنئة لأهالي المحافظة ولكل الشعب المصري بمناسبة العيد.

كما زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مستشفي الشيخ زويد المركزي

وقام بتوزيع الكعك والبسكوت علي المرضي الفلسطينيين والمرضي الذين يتلقون العلاج ، واطقم التمريض والعاملين بالمستشفي، بجانب توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال الفلسطينيين ، والهدايا على هيئة تمريض المستشفى، والمقدمه من مكتب خدمة المواطنين.

جاء هذا خلال زيارة قام بها المحافظ الي مستشفي الشيخ زويد المركزي للتهنئة بعيد الفطر المبارك ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضي والمرافقين وخاصة المرضي الفلسطينيين، مقدمًا التهنئة بالعيد للمرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانات الطبية المتوفرة في المحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة امام المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وأشار الى أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلي أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.