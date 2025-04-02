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الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إسبانيا تتكفل برعاية واستضافة 13 مريضًا فلسطينيًا مصابًا بالأورام

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أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة في بيان لها، أنه تم اليوم إجلاء ثلاثة عشر مريضًا فلسطينيًا مصابًا بالسرطان من القاهرة إلى مدينة سرقسطة الإسبانية برفقة 23 من أفراد أسرهم على متن طائرة عسكرية استأجرتها السلطات السلوفاكية. 
تم تنسيق هذه العملية بين وزارتي الصحة والخارجية الإسبانية والسلطات المصرية والسفارتين الإسبانية والسلوفاكية. 
وقالت ان المرضى الفلسطينيين سوف يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الإسبانية.
تأتي هذه العملية في أعقاب العملية التي نُفذت أواخر شهر يوليو الماضي، حيث استقبلت إسبانيا 15 قاصرًا من غزة و27 من أفراد أسرهم.

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