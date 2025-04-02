إسبانيا تتكفل برعاية واستضافة 13 مريضًا فلسطينيًا مصابًا بالأورام

الأربعاء 02/أبريل/2025 - 07:20 م

أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة في بيان لها، أنه تم اليوم إجلاء ثلاثة عشر مريضًا فلسطينيًا مصابًا بالسرطان من القاهرة إلى مدينة سرقسطة الإسبانية برفقة 23 من أفراد أسرهم على متن طائرة عسكرية استأجرتها السلطات السلوفاكية.

تم تنسيق هذه العملية بين وزارتي الصحة والخارجية الإسبانية والسلطات المصرية والسفارتين الإسبانية والسلوفاكية.

وقالت ان المرضى الفلسطينيين سوف يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الإسبانية.

تأتي هذه العملية في أعقاب العملية التي نُفذت أواخر شهر يوليو الماضي، حيث استقبلت إسبانيا 15 قاصرًا من غزة و27 من أفراد أسرهم.