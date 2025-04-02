خبيرة تغذية: 4 فئات من المرضى ممنوعة من تناول كحك وبسكويت العيد

فى عيد الفطر المبارك ينصح العديد من مرضى السكرى والحوامل والأطفال بعدم تناول الكعك والبسكويت فى العيد

وتحذر الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد بمعهد تكنولوجيا الأغذية، فى تصريح خاص لـ"البوابة"، هؤلاء المرضى من تناول كحك وبسكويت العيد، وهم:

١) مرضى السكرى:

على مرضى السكرى الحرص عند تناول كعك العيد، وتجنب تناول كميات كبيرة منه، والاكتفاء بقطعة واحدة تحتوى على المكسرات بدلا من التى تحتوى على العجمية والملبن، أو استبدال كعك العيد بــ"بسكويت الشوفان" أو تناول قطعتين منه على فترات متباعدة.

٢) النساء الحوامل :

يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم فى حموضة شديدة، مما يتسبب فى حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل فى الشهور الأخيرة؛ حيث إن العديد من الدراسات أثبتت أن الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب فى فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.

٣) الأطفال :

إن تناول الأطفال الأقل من ٨ سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، قد يتسبب لهم فى عسر الهضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.

٤) من يتبعون نظاما غذائيا صحيا "الدايت":

الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية فى الكعك والبسكويت، وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكى لا يتسبب لهم فى زيادة الوزن.

