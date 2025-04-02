بسبب الهزار.. كوارع ينهي حياة صديقه داخل محل بلايستيشن بحلوان

جريمة مأساوية شهدتها مدينة حلوان في ثالث أيام عيد الفطر، بعدما أقدم شاب علي قتل صديقه مسددا له عدة طعنات، بعد وصلة هزار تحولت إلى تشاجر بينهما أثناء اللعب داخل محل بلايستيشن.

كوارع يقتل صديقه داخل محل بلايستيشن

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال شاب يدعي "أحمد ياسر"، 19 سنة ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، جثة هامدة، إدعاء مشاجرة مع أخر.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه علي يد صديقه المدعو "يوسف مصطفي"، 19 سنة وشهرته كوارع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم، وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.