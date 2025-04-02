استشهاد 68 فلسطينيًا بغارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 68 فلسطينيًا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقصف جيش الاحتلال مناطق مختلفة من القطاع، من ضمنها عيادة طبية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما استهدف عناصر أمن تابعة للشرطة في دير البلح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 24 شهيدًا و55 جريحًا إلى مستشفيات القطاع في الـ24 ساعة الماضية، إثر استمرار عدوان الاحتلال.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء والمصابين منذ 18 مارس 2025 وصل إلي 1,066 شهيد و2,597 جريح.

وبذلك، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 50,423 شهيد و114,638 مصاب.