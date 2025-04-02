الكونفدرالية.. المصري البورسعيدي يتقدم على سيمبا بهدف في الشوط الأول

استطاع الفريق المصري البورسعيدي التقدم على نظيره فريق سيمبا التنزاني في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهم على استاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث أحرز اللاعب عبدالرحيم دغموم لاعب المصري هدف التقدم في الدقيقة الـ ١٦ من عمر اللقاء وذلك دون تلاقي شباك الفريق البورسعيدي اي اهداف لينتهي الشوط الاول بنتيجة ١-٠ لصالح الفريق المصري.

ويسعى أنيس بوجلبان لحسم اللقاء وخاصة مع اكتمال صفوف الفريق لأول مرة منذ فترة بعد تعافي العديد من اللاعبين من إصابتهم .

تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري

موسى كمارا لحراسة المرمى

شوماري كابومبي، كارابوي شامو، محمد حمزة، حسين محمد لخط الظهر.

إيلي مبانزو، الي كاجوما، فابريس نجوما، دينيس بروسبير لخط الوسط.

جان أهوا، أتيبا مبيدا لخط الهجوم.