"الإصلاح الزراعي" تتابع إزالة التعديات وأعمال الجمعيات خلال أيام عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة أعمال ازالة التعديات والمتابعة والمرور المستمر على الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي وموقف المشروعات الإنتاجية التابعه لها والتيسير على المنتفعين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة أعمال غرف العمليات بالهيئة والربط مع المديريات بالمحافظات، ومتابعة العمل، واستمرار التيسير على المنتفعين، وضمان عدم تأثر الخدمات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.



وأشار الفولي إلى أنه تم على مدار أيام الإجازة تشكيل لجان للمرور والمتابعة الميدانية، من الهيئة بالتنسيق مع المديريات بالمحافظات، للمرور على الجمعيات ومتابعة المشروعات الإنتاجية، وجهود توفير المنتجات والسلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، فضلا عن المرور على جميعات الإصلاح الزراعي بالمحافظات للتأكد من التيسير على المنتفعين، واستمرار تقديم الخدمات، فضلا عن متابعة الزراعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، خاصة لمزارعي محصول القمح.



واضاف رئيس الهيئة، إلى أن لجان الهيئة رصدت عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الاسماعيليه، المنيا، بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، اسيوط، سوهاج، والشرقية، لافتا إلى أنه تم التعامل مع تلك الحالات وإزالتها على الفور، في المهد وقيل تفاقمها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.