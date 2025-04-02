الجيش الملكي يشكو بيراميدز لـ«كاف» بسبب أزمة جماهيره

قدم نادي الجيش الملكي المغربي شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، ضد نادي بيراميدز، بسبب ما وصفه بـ"ممارسات غير مقبولة" خلال مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

استضاف فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي على ملعب استاد الدفاع الجوي، أمس الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيان نادي الجيش الملكي

وذكر النادي المغربي في بيان رسمي أن إدارة بيراميدز خصصت 100 تذكرة فقط لجماهير الجيش الملكي، وهو ما يخالف لوائح «كاف»، التي تنص على تخصيص 5% من سعة الملعب للفريق الضيف، أي ما لا يقل عن 1500 تذكرة.

وأوضح البيان أن إدارة الجيش الملكي خاطبت «كاف» وإدارة بيراميدز لتصحيح هذا الوضع، لكن إدارة بيراميدز لم تستجب، واكتفت بإضافة 100 تذكرة أخرى، ما أدى إلى حرمان مئات المشجعين من حضور المباراة.

واعتبر النادي المغربي أن هذه الممارسات "تتنافى مع القوانين الرياضية والأخلاقية وتعكس سلوكا غير احترافي"، وأنها قد تؤدي إلى "توتر أو مشاكل أمنية".

وطالب الجيش الملكي المغربي، «كاف» بالتحقيق في واقعة جماهيره مع بيراميدز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

يذكر أن مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-1، وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في المغرب.