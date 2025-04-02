إجراء أول عملية جراحة مناظير الشعب الهوائية بمستشفى الجهاز التنفسي في السويس

شهد مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بمحافظة السويس التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إجراء أول عملية جراحة مناظير الشعب الهوائية والتى تعد خدمة جديدة تضاف إلى المنظومة الطبية لعمليات كان يتم إجراؤها خارج السويس.

تم إجراء أول عملية لمريض بالمستشفى بعد تشخيص الحالة تم عمل التحاليل الطبيه اللازمة وتم الاعداد للعملية بإشراف طبى على أعلى مستوى وتم إجراء العملية بنجاح والاطمئنان على المريض الذى اعرب عن سعادته البالغة بما شاهده من اهتمام ورعاية.

وأكد الدكتور أحمد شفيق مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس،أن الهدف دائما هو تقديم كل الخدمات على أعلى مستوى للسوايسة خاصة الخدمات التي كانت تتم خارج السويس وتسبب ضغط على المواطنين من السفر والمشقة.

وشدد على المضى قدما في خدمة أهالى المدينة الباسلة وتلبية مطالبهم بالدعم حتى الوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الطبية داخل المحافظة.

وقال الدكتور طارق سحيم، مدير مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، إن خدمة عمليات مناظير الشعب الهوائية هى إضافة قوية للغاية كانت تمثل حلم بالمستشفى نظرًا؛ لأنها كانت تتم خارج السويس.

وأضاف أنه تمت متابعة المريض حتى تماثل للشفاء.