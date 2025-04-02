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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يمزق جسد شاب بسبب فتاة بدار السلام.. والأمن يكشف التفاصيل

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة  الأمن، عن ملابسات تمزيق جسد شاب باستخدام سلاح أبيض على يد عاطل بسبب فتاة بمنطقة دار السلام.

كانت أجهزة الأمن، رصدت منشورًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.


وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة  اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب مقيم دائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

 

وبسؤاله أفاد بتضرره من آخر– مقيم بدائرة القسم لحدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالإنصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته مستخدماً سلاح أبيض.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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