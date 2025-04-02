تشريح جثة شاب توفي في ظروف غامضة داخل منزله بإطسا بالفيوم

قررت نيابة إطسا الجزئيه بمحافظة الفيوم نقل جثة شاب توفي في ظروف غامضة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه؟



كما قررت النيابة أخذ عينات حشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على أي مادة سامة من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقي مأمور قسم شرطة اطسا إخطارا من مستشفى إطسا المركزي بوصول شاب مصاب بحاله أعياء شديدة ووفاته أثناء محاولة إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى" اسلام . ح . ع " 16 سنة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرته أكدت بأنه في أثناء تواجده داخل منزل أسرته بقريه ابو جندير بدائرة قسم الشرطة أصيب بحاله أعياء شديدة، وعلى الفور نُقل إلى مستشفى أطسا المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.