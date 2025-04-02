حمادة هلال يشعل حماس جمهور مسرح البالون في احتفالية الفنون الشعبية بعيد الفطر

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، احتفالية عيد الفطر المبارك، بمسرح البالون وسط حضور جماهيري لترفع الاحتفالية شعار كامل العدد.

قدمت فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، مجموعة من التابلوهات الاستعراضية، حيث بدأ الفصل الأول من الحفل باستعراض "خان الخليلي" الحان علي اسماعيل، وتصميم محمد قذافي، و"الزار" الحان وكلمات محمد مصطفى رجب، تصميم رحمة عمرو، و"المولد" الحان وكلمات محمد مصطفى رجب، تصميم محمد قذافي.

كما قدمت فرقة أنغام الشباب "لايف تيم" وهم: عبدالله الجسمي، عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، مجموعة من أغاني الشباب.

وأحيا الفنان حمادة هلال، الجزء الثاني من الحفل، وقدم خلاله باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها: "كل أما أفكر فيك، بحبك أنت آخر حاجة، تعلالي، الناس الحلوة، مدد يارب، مش أي حد يقولك عني كلام تصدق، ساعات، الحب حلو، بحس معاك" وغيرها من الأغاني.

تأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التي أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات الذي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ولاقت نجاحا كبيرا.

أقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.