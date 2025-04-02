أوكرانيا: مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم روسي على إقليم دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين، اليوم الأربعاء، أن شخصين اثنين لقيا حتفهما بينما أٌصيب ثلاثة آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم أخر 24 ساعة.

وقال فيلاشكين في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية إن القوات الروسية قتلت شخصين أحدهما في بلدة بوكروفسك والآخر في ليمان، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن إجمالي عدد الضحايا في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022 بلغ حتى الآن 3124 قتيلًا و6888 جريحًا، ببينما لا تشمل هذه الأرقام عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.