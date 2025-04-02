الأهلي يسعى لتمديد وتعديل عقد إمام عاشور

تسعى لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، إلى تمديد وتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تألقه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر ان ينتهي عقده في عام 2028.

ويرغب الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين مع زيادة راتبه، ليصل إلى أصحاب الفئة الأولى في الفريق من اللاعبين الكبار.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي لموريتانيا يوم السبت المقبل حيث لن تخوض أي مباراة قبل مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إذ تقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل.

وفاز النادي الأهلي، على حساب الهلال السوداني، بنتيجة هدف نظيف في لقاء الذهاب.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق التعادل أو أي فوز أو الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.