اقتصادي: احتشاد المصريين ضد مُخطط التهجير يعكس الروح الوطنية الأصيلة

قال المستشار خالد رضا الله، الخبير الاقتصادي، إن الحشد الكبير لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد مخطط تهجير الفلسطينيين مشهد وطني مُشرف جسده الشعب المصري خلال صلاة عيد الفطر المبارك، في لحظة وحدة وتكاتف تعكس الروح الوطنية الأصيلة للشعب المصري العظيم.

وطالب "رضا الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صفحة جديدة"، عبر التلفزيون المصري، بسرعة تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء للفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، ودعم صمودهم في مواجهة مخططات تهجيرهم من أراضيهم، موضحًا أن مصر تسعى دائما لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة.

وأكد على أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي أوضحت مرارًا وتكرارًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال العمل على تحقيق العدل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.