نادي القوة الجوية العراقي يعلن استشهاد عائلة لاعبه بالكامل في قصف جوي

أعلن نادي القوة الجوية العراقي، عن فاجعة ألمت بلاعب فريقه اللبناني، محمد باقر الحسيني، حيث استشهدت عائلته بالكامل في قصف جوي استهدف منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان، وذلك اليوم الأربعاء.

وعبر القوة الجوية عن حزنه العميق وتعازيه الحارة للاعبه، في بيان رسمي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء في البيان: «ببالغ الحزن والأسى، يتقدم مجلس إدارة نادي القوة الجوية الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق الأول المحترف اللبناني محمد باقر الحسيني في المصاب الجلل الذي ألمّ به، إثر استشهاد عائلته بالكامل جراء القصف الصاروخي على الضاحية الجنوبية في لبنان».

بيان نادي القوة الجوية العراقي

وأضاف النادي في بيانه: «إذ نعرب عن تضامننا الكامل مع اللاعب في هذا الظرف الأليم، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وانضم اللاعب اللبناني محمد باقر الحسيني، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى صفوف نادي القوة الجوية العراقي في أواخر عام 2024 قادمًا من نادي العهد اللبناني، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

يذكر أن نادي القوة الجوية يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري العراقي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بعد خوضه 25 مباراة، ويتأخر بفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي الزوراء.