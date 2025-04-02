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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يقرر تقديم شكوى في حكم مباراة الهلال السوداني

محمد هاني
محمد هاني
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قرر مسئولو قطاع الكرة بنادي الأهلي تقديم شكوى رسمية ضد محمد الحاج حكم مباراة الهلال السوداني، التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد. 

ويأتي قرار النادي الأهلي بتقديم شكوى ضد الحكم محمد الحاج بسبب قيامه بدفع محمد هاني لاعب الأهلي، في مشهد لم يرضِ الجماهير، ودفع اللاعبين إلى الاعتراض بشدة على الحكم أثناء وبعد المباراة. 

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي لموريتانيا يوم السبت المقبل حيث لن تخوض أي مباراة قبل مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إذ تقام مباراة الإياب ي م 8 أبريل.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق التعادل أو أي فوز أو الخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

 

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