تشييع جثامين شهداء عائلة أبوقاعود بخان يونس في غزة.. صور

رصد "تليفزيون فلسطين"، اليوم الأربعاء، مشاهد وداع وتشييع جثامين شهداء عائلة أبوقاعود في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وارتفع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن من ضمنهم 1,066 شهيدا، و2,597 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، بعد وقف اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت المصادر أن 24 شهيدا، و55 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع في الـ24 ساعة الماضية، وأن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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