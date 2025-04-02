"القومى لثقافة الطفل" يكرم الفائزين بفوازير لولو ومورا الموسم الخامس.. غدًا

في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وإشراف أد.أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يكرم المركز القومي لثقافة الطفل الفائزين في فوازير لولو ومورا الرمضانية الموسم الخامس والتي تم عرض حلقاتها خلال شهر رمضان ١٤٤٦- ٢٠٢٥ على قناة المركز بيوتيوب.

وذلك غدا الخميس ٣ أبريل ٢٠٢٥ بالحديقة الثقافية للأطفال الساعة الخامسة مساء ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

والفوازير من إعداد وأداء صوتى ولاء محمد محمود ومروة أحمد طلبة، وتحريك عرائس الطفلتان جنة ومنة الله أحمد أبو ضيف، موسيقى وائل عوض.

وجاءت الفوازير بالموسم الخامس بعد نجاح المواسم السابقة من فوازير لولو ومورا، حيث كانت تحت عنوان “لولو ومورا في سيناء” وكان هدفها هذا العام أخذ الأطفال في جولة في محافظة سيناء لمعرفة معلومات عن الأماكن السياحية والأثرية بها، وتدمج الفوازير بشكل غير مباشر بين الترفيه والمعلومة، وذلك من خلال حوار بين عروستين من عرائس اليوم الواحد وهما عروسة الملعقة وعروسة الكوباية وأسمائهم هى لولو ومورا تقومان بالتحدث عن الأماكن المقصودة، وعلى الأطفال معرفة الإجابة الصحيحة من خلال المعلومات المقدمة فى الحلقة.

شهدت هذه الفوازير نجاحًا كبيرًا للعام الخامس على التوالى، بسبب الانتشار الواسع لها، حيث شهد المركز مشاركات إجابات الفائزين في المسابقة بأعداد كبيرة ومن محافظات مختلفة، “القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية الإسكندرية والمنوفية”، ووصل عدد الفائزين ٧٠ فائزًا إجاباتهم صحيحة.