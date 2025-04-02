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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب غرقا في مياه نهر النيل في بني سويف

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقا، بحي البشري، أثناء استحمامه بمياه النيل بمدينة بني سويف. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع غرق شاب أثناء استحمامة بالبر الشرقي عند محطة المياه القديمة المقابلة لإنقاذ النهري، بمدينة بني سويف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثه إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتبين أن الحادث أسفر عن غرق"ايمن،ش،ق" 17 سنة، مقيم بشارع البشري، بمدينة بني سويف، الاستحمام بالبر الشرقي عند محطه المياه القديمة المقابله للإنقاذ النهري بمدينة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ الانتهاء من تصاريح الدفن.

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