تفاصيل إصابة 12 شخصًا في مشاجرة طاحنة داخل مطعم بالوراق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة 12 شخصًا إثر وقوع مشاجرة داخل مطعم شهير بمنطقة الوراق.

أقوال الشهود

واستمعت جهات التحقيقات لعدد من شهود الواقعة وتبين أن مجموعة توجهت للمطعم وطلبت وجبات ومشروبات وحينما طلبوا فاتورة الحساب فوجئوا بمبلغ مبالغ فيه فاعترضوا على دفع المبلغ.

مشاجرة انتهت بـ 12 مصابًا

و استدعوا مدير المطعم واحتد الحديث بين الطرفين ما اسفر عن وقوع مشاجرة بين الزبائن و مدير المطعم و العمال و انتهت بإصابة ١٢ شخص.

قرارات النيابة

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقرير واف مفصل حول الإصابات التى لحقت بهم.

مشاجرة داخل مطعم شهير بالوراق

كانت بداية الواقعة بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل مطعم شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل المطعم بين مدير المطعم و5 عمال و6 زبائن بسبب فاتورة الحساب نتج عنها إصابة 12 شخص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.