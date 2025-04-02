تجديد حبس المتهمين بسرقة شخصين بالإكراه في الزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين بسرقة شخصين بالإكراه في الزاوية الحمراء، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

سرقة شخصين بالإكراه في الزاوية الحمراء

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاستيلاء على (مبلغ مالي، هاتف محمول، مفتاح سيارة ملاكي) بالإكراه من شخصين عقب إيهامهما ببيع كمية من السجائر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، طبنجة صوت، سلاح أبيض، هاتف محمول ومفتاح سيارة "المبلغ بسرقتهما"، مركبة "توك توك" مستخدمة في ارتكاب الواقعة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.