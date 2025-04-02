ميلوني: فرض رسوم جمركية أمريكية سيضر بالمنتجين الإيطاليين

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة سيؤثر سلبًا على المنتجين الإيطاليين.

وقالت ميلوني، في بيان صادر عن الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن المنتجات الزراعية والغذائية سلعة يجب الدفاع عنها؛ باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد الإيطالي، مشيرة إلى أنها تبلغ بالمتوسط أكثر من 600 مليار يورو.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعد سوق الوجهة الثانية للمنتجات الزراعية والغذائية الإيطالية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 17٪ في عام 2024.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية العمل على تجنب حرب تجارية بكل الطرق الممكنة، موضحة أنها لن تفيد أحد سواء الولايات المتحدة أو أوروبا، لافتة إلى أنه لا يستبعد، إذا لزم الأمر، "الاضطرار إلى تصور ردود فعل مناسبة للدفاع عن إنتاجنا".