هدف مرموش في شباك برايتون مرشح لجائزة جديدة عن شهر مارس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ترشح مهاجمه المصري عمر مرموش لجائزة جديدة خلال شهر مارس الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس الماضي، عن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الشهر في البريميرليج، والتي جاء على رأسها هدف عمر مرموش.

هدف مرموش في مرمى برايتون

سجل مرموش هدفًا رائعًا في مرمى برايتون خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وترشح هدف مرموش لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس، وذلك بفضل جمالية الهدف وصعوبة تنفيذه، حيث استلم مرموش الكرة على بعد 25 ياردة من المرمى، وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس.

مرموش ينافس على جائزة الأفضل في مانشستر سيتي

بالإضافة إلى ترشحه لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، دخل مرموش أيضًا قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في مانشستر سيتي عن شهر مارس.

وقد جاء هذا الترشيح تقديرًا لمساهمته الفعالة في نتائج الفريق خلال الشهر الماضي، حيث سجل هدفًا فوز مانشستر سيتي على بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقود مرموش فريقه إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة 2-1.

ومع إصابة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند وغيابه عن المباريات المقبلة، تتاح فرصة ذهبية للنجم المصري عمر مرموش لقيادة خط هجوم مانشستر سيتي، وإثبات قدراته التهديفية العالية.

وسجل عمر مرموش حتى الآن 5 أهداف مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، وذلك منذ انضمامه إلى السماوي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في الميركاتو الشتوي الماضي.