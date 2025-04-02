ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هدف مرموش في شباك برايتون مرشح لجائزة جديدة عن شهر مارس

عمر مرموش لاعب مانشستر
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ترشح مهاجمه المصري عمر مرموش لجائزة جديدة  خلال شهر مارس الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس الماضي، عن قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة هدف الشهر في البريميرليج، والتي جاء على رأسها هدف عمر مرموش.

هدف مرموش في مرمى برايتون

سجل مرموش هدفًا رائعًا في مرمى برايتون خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. 

وترشح هدف مرموش لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس، وذلك بفضل جمالية الهدف وصعوبة تنفيذه، حيث استلم مرموش الكرة على بعد 25 ياردة من المرمى، وأطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس.

مرموش ينافس على جائزة الأفضل في مانشستر سيتي

بالإضافة إلى ترشحه لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، دخل مرموش أيضًا قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في مانشستر سيتي عن شهر مارس. 

وقد جاء هذا الترشيح تقديرًا لمساهمته الفعالة في نتائج الفريق خلال الشهر الماضي، حيث سجل هدفًا فوز مانشستر سيتي على بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقود مرموش فريقه إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة  2-1.

ومع إصابة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند وغيابه عن المباريات المقبلة، تتاح فرصة ذهبية للنجم المصري عمر مرموش لقيادة خط هجوم مانشستر سيتي، وإثبات قدراته التهديفية العالية. 

وسجل عمر مرموش حتى الآن 5 أهداف مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، وذلك منذ انضمامه إلى السماوي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في الميركاتو الشتوي الماضي.

مرموش عمر مرموش مانشستر سيتى الدوري الإنجليزي هدف مرموش جائزة الأفضل جائزة هدف الشهر جائزة افضل هدف هدف عمر مرموش اخبار مرموش اخبار عمر مرموش اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين