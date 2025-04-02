الصين تحث جميع الأطراف في ميانمار على ضمان سلامة عمال الإغاثة والإمدادات الدولية

حثت الصين بقوة جميع الأطراف في ميانمار على ضمان سلامة عمال الإغاثة والإمدادات من الصين ودول أخرى، حسبما جاء على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء.

ووفقًا للتقارير، التي نقلتها وكالة أنباء شينخوا الصينية، أطلق الجنود في ميانمار النار على قافلة من المركبات التي تحمل إمدادات إغاثية مقدمة من جمعية الصليب الأحمر الصينية.

وفي رد على استفسار خلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث غوه جياغون إن الإمدادات الإغاثية التي قدمتها جمعية الصليب الأحمر الصينية وصلت إلى ميانمار، وفريق الإنقاذ والإمدادات الإغاثية في أمان حاليًا.

وأشار غوه إلى أن الصين، جارة ميانمار، قد أطلقت استجابة طارئة، تضمنت عملية بحث وإنقاذ شاملة، فور تعرض ميانمار لزلزال بقوة 7.9 درجات على مقياس ريختر في 28 مارس.

وقال غوه: "تأمل الصين بصدق أن تتمكن جميع الجماعات والفرق في ميانمار من العمل معًا للتغلب على الصعاب. ونحن نحث جميع الأطراف في ميانمار بشدة على ضمان سلامة وأمن فرق الإنقاذ والإمدادات من الصين ودول أخرى، والحفاظ على وصول ممرات اللوجستيات بشكل كامل".

وأضاف المتحدث أن الصين مستعدة للقيام بكل ما في وسعها لتقديم الإغاثة والدعم للمناطق المتأثرة، نظرًا لاحتياجات ميانمار في هذا الوقت.