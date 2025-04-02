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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تعلن تفاصيل استشهاد ضابط شرطة في الأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، استشهاد النقيب محمود أحمد عبدالصبور من قوة مديرية أمن الأقصر، أثناء مشاركتة فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، ما أدى إلى استشهاده.

وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك، وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأقصر وزارة الداخلية