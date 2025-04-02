حزب الجيل: اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى انتهاك سافر للقانون الدولي

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وأكد الشهابي أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية جديدة في رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدعاء الفرقة 36، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية عبرية. وأشار إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحت قيادة نتنياهو تؤكد مجددًا أنها حكومة معادية للسلام، تسعى لاستمرار حربها ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلة اتفاقات الهدنة ومتحدية قرارات المجتمع الدولي.

وفي تعليق آخر، وصف الشهابي اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفطر المبارك كخطوة استفزازية تضر بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمنع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط وحماية الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية في القدس. كما حمل الشهابي الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبًا الرئيس الأمريكي ترامب بالالتزام باتفاق الهدنة ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.