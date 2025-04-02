ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025؛ ثالث أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية.

بلغ سعر جرام من عيار 24 نحو 5040 جنيها للبيع و 5062 جنيها للشراء.

 وتبعه سعر الجرام من عيار 21  المشهور بين المشغولات الذهبية،نحو  4410 جنيها للبيع و 4430 جنيها للشراء .

فيما وصل سجل سعر عيار 18 نحو 3780 جنيها للبيع و 3797 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجرام من عيار 14  الأقل قيمة نحو 2940 جنيها للبيع و 2953 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3126 دولار للبيع و 3127 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 35.28 ألف جنيه للبيع و 35.44 ألف جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14