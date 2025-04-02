أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

سجل سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025؛ ثالث أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 55 جنيها في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية.

بلغ سعر جرام من عيار 24 نحو 5040 جنيها للبيع و 5062 جنيها للشراء.

وتبعه سعر الجرام من عيار 21 المشهور بين المشغولات الذهبية،نحو 4410 جنيها للبيع و 4430 جنيها للشراء .

فيما وصل سجل سعر عيار 18 نحو 3780 جنيها للبيع و 3797 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 2940 جنيها للبيع و 2953 جنيها للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3126 دولار للبيع و 3127 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 35.28 ألف جنيه للبيع و 35.44 ألف جنيه للشراء.