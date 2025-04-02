تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني في الكونفدرالية

أعلن أنيس بوجلبان تشكيل الفريق المصري البورسعيدي، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني:

محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبدالرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، جون ايبوكا.