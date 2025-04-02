الزمالك يتعادل سلبيًا مع وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

انتهى لقاء فريق الزمالك الذى جمعه بنظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، بالتعادل السلبى دون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "استاد كيب تاون"، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ووصل كل فريق إلى منطقة جزاء منافسة، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت عائقًا فى ترجمة سيطرة كل فريق على الكرة إلى أهداف.

ويسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، للحفاظ على لقب الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخه، ومعادلة رقم النادي الصفاقسي التونسي صاحب الثلاثة تتويجات، وهو أكثر من تُوج بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.