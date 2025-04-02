المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس يستعد لإطلاق مؤتمره الطلابي السابع

يستعد المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس لإطلاق مؤتمره الطلابي السابع، الذي ينعقد تحت عنوان "التكنولوجيا والتمريض: استراتيجيات استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويعد هذا المؤتمر فرصة متميزة لتعزيز التفاعل بين معاهد التمريض على مستوى جمهورية مصر العربية، من خلال مناقشة التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات التمريضية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة.

وبإشراف الدكتورة إيناس محمد عبدالله، عميد كلية التمريض، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لدعم قطاع التمريض وتعزيز دوره في تحسين المنظومة الصحية.

يتولى الإشراف على المؤتمر الدكتورة نيفين محمد حسنين، مدير المعهد، فيما يترأس المؤتمر الدكتور غنيم السيد غنيم، المنسق الأكاديمي ومدير وحدة الدعم الطلابي بالمعهد، والذي يعمل على تنظيم الفعاليات الأكاديمية وضمان تحقيق أهداف المؤتمر.

كما تتولى الدكتورة عزيزة ممتاز، مقرر المؤتمر ومنسق أسرة "من أجل مصر" بالمعهد، متابعة الجوانب التنظيمية والتنسيقية، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس التميز العلمي والمهني للمعهد.

يحرص المعهد الفني للتمريض على دعوة كافة معاهد التمريض على مستوى الجمهورية للمشاركة في هذا الحدث العلمي البارز، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التمريض، وتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الصحية.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر جلسات علمية متميزة، يقدم خلالها الطلاب والباحثون رؤى مبتكرة حول سبل دمج التكنولوجيا في مهنة التمريض، ما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق نقلة نوعية في أساليب تقديم الرعاية الطبية.

وفي إطار دعم المواهب الطلابية، يقدم المعهد شكرًا خاصًا للطالب أسامة محمد على تصميمه للبرومو الأول للمؤتمر، والذي يعكس مدى إبداع الطلاب ومشاركتهم الفعالة في إنجاح الفعاليات العلمية.