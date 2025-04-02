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الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العلاج الحر" يتفقد 50 مستشفى خاصًا ويوجّه 12 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة في القاهرة

جانب من أعمال التفقد.
جانب من أعمال التفقد.
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أعلن قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، قيام إدارة العلاج الحر بجولة مرورية موسّعة على 50 مستشفى خاصًا، ضمن خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من استعداد جميع الأقسام لاستقبال المرضى، لا سيما أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والعمليات وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

بأتى هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبالتنسيق مع الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وفقًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، وبإشراف الدكتور محمد رجب، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة.

 

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة. 

 

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم توجيه ١٢ إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.

 

ومن جانبه أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص شكره وتقدير لجميع الجهود المبذولة بالمنشآت الطبية الخاصة، مؤكداً ضرورة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، واشتراطات التراخيص، لافتاً إلى ضرورة تلافي أي ملاحظات لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

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إدارة العلاج الحر الاشتراطات الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حمودة الجزار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المستلزمات الطبية تطبيق معايير الجودة