8 وزراء في الحكومة النمساوية يؤدون اليمين الدستورية بعد تعديل في مهام وزراتهم

أدى ثمانية وزراء وثلاثة من سكرتيري الدولة اليمين الدستورية مرة أخرى أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم.

وذكر بيان للمكتب الرئاسي في قصر هوفبورج اليوم ان اداء اليمين مرة ثانية كان ضروريًا لأن مسؤوليات الوزارات تغيرت مقارنة بالحكومة السابقة مع دخول قانون الوزارات الاتحادية الجديد حيز التنفيذ. وكانت الحكومة النمساوية الجديدة المكونة من حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس قد أدت اليمين الدستورية لأول مرة في 3 مارس الماضي.

ومع أداء اليمين الدستورية، تم نقل أجندات العمل من وزارة العمل والاقتصاد الفيدرالية السابقة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك الجديدة.

وبالإضافة إلى السياحة، تمت إضافة الطاقة أيضًا إلى وزارة الشؤون الاقتصادية وتم تكليف مكتب نائب المستشار بمسؤولية الإسكان والفن والثقافة والإعلام والرياضة، في حين تم نقل شؤون الخدمة العامة إلى المستشارية الاتحادية حيث تتولى المسؤولية أيضًا عن ملفات الأسرة والشباب والاتحاد الأوروبي والتكامل.