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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا بالأحمر أمام بوركينا فاسو

الاجتماع الفني
الاجتماع الفني
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انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا ضد بوركينا فاسو، وتقرر أن يرتدي الفراعنة الزي الأحمر له.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أمام منتخب بوركينا فاسو في السابعة من مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني وشريف نعيم مسؤول المهمات.

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