رئيس “حماية الأراضي” يتفقد جهود منع التعدي بمحافظة الغربية في ثالث أيام العيد

تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المتابعة والمرور الدوري، لمنع التعدي على الرقعة الزراعية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وقال الدكتور حسام راشد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالمرور الدائم والمستمر لمتابعة أعمال حماية الأراضي، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية خلال فترات الاجازات والأعياد، واستمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والبلاغات، والتعامل بكل حسم مع أي تعدي على الرقعة الزراعة وإزالته في المهد.



وتفقد راشد أعمال حماية الأراضي، بمحافظة الغربية، حيث التقى واللواء أحمد أنور، سكرتير عام المحافظة الغربية، والدكتور محمود عيسى، بحضور الدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، لاستعراض الجهود المشتركة للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة وحمايتها من التعدي عليها.



وفي سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لحماية الاراضي، بالتنسيق مع مديريات الزراعة وأقسام الحماية بالمحافظات، أعمال المرور والمتابعة الميدانية لرصد أي حالات التعدي والتعامل معها فورًا وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعتدين.